PÄEVA TEEMA | Kaido Padar: ööbussid on varemgi sõitnud. Kogemus ütleb, et vajame turvamehi

Meile edastab oma soovid ja tellimused Tallinna linn ehk transpordiamet. Oleme oma numbrid öise transpordi teemal Transpordiametile esitanud ja ütlen alati, et see on poliitiline otsus. Tegemist ei ole klassikalise liiniveoga, seal on omad agad.

Üks on kindlasti turvateenust, mida on igale bussile vaja. Mäletan, et 2005. aastal oli Tallinnas öine ühistransport täiesti kasutusel, paraku lõpetati see ära, kuna ühele bussijuhile tungiti füüsiliselt kallale. Teiseks pesemisprotsess - öösiti võib pidulistel bussis igasugu asju ette tulla. Kolmandaks tähendab see meile ka kallimat hinda, sest bussijuhid saavad öiste vedude eest lisatasu.

Kindlasti vajab öiste busside kasutuselevõtt ka bussijuhtide kaadri ümberformeerimist, kuid juhtidest puudust ei tule, meie tööjõuvoolavus pole suur - kuskil kaheksa protsenti.

Bussidest pole samuti puudus. Tallinna linna liinivõrk on täna heal tasemel ja see on viimastel aastatel suurenenud. Meie bussid-trammid-trollid sõidavad aastas 34 miljonit kilomeetrit. Arvasime, et selle aasta reisijate maht tuleb 90 miljonit, nüüd vaatame, et eriti september ja oktoobri algus on olnud väga aktiivsed ja bussid on täis, aasta lõpuks on oodata pigem 100 miljonilist reisijate mahtu.

Lõpuks taandub kõik sellele, mida linnavõim otsustab.