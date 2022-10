REPORTAAŽ | Depeche Mode'i lava ehitajast bändi intervjueerijaks

Kui hommikul Warschauer Straße silla alt S-Bahnile läksin, roomasid sädelevate nägudega pidulised alles klubidest välja. Töötasimegi sellel ajal, kui teised peole läksid: niipea kui õhtuse kontserdi viimane lugu oli kõlanud, valgusime lavale ja asusime seda närviliste ja kärkivate bosside juhatusel maha lammutama ning kastidesse pakkima. Reka lae all mustade helitehnika kastide otsas higistades ei osanud ma aimatagi, et pea kümme aastat hiljem söön Berliner Ensemble ajakirjanike hängimisalas quiche'i, foccacia't ja kolme sorti kooki – tooteid, mida mul tuli edasistel aastatel korduvalt klientidele valmistada. Aga see on juba üks teine lugu ja talletatud ka raamatus.