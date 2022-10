EESTLANE USA KÕRBEST | Biden kutsus valmistuma „Armageddoniks“. USA võtab tuumaohtu tõsiselt

USA-s on sõjalistes konfliktides osalemine sama ebapopulaarne nagu mujal maailmas. Üle poolte ameeriklastest - ca 63% - pooldab välispoliitikas isolatsionismi, st USA peaks oma sõjalise jõu ja toe igalt poolt maailmas välja tõmbama. Seda kahel põhjusel. Vanemate generatsioonide mentaliteet on, et „las ise vaatavad, kuidas saavad.“ Nooremad näevad USA sekkumist kui imperialismi jätku: USA arvab, et teab paremini kui teised.