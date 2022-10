Kadri Paas: Ukraina „kiitis“ Kertši silda kui okupantide parimat võimalust pageda. Nüüd läheb venelastel sellega raskeks

Loetud tunnid pärast Putini sünnipäeva korraldasid ukrainlased isevalitsejale Kertši sillal meeldejääva ilutulestiku, mille tagajärjel lagunes see Kremli propaganda 19-kilomeetri pikkune rajatis otsapidi Kertši väina. Okupeeritud Krimmi ja Venemaa mandriosas asuvat Krasnodari ühendav ülioluline transpordikanal on nüüd mõnda aega rivist väljas. Võib-olla lõplikult (isegi, kui venelased kinnitavad, et on liikluse osaliselt taastanud)