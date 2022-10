MART PUKI VIIMNE KOLUMN | Putini tuumaähvardused ja röögatu hinnatõus. Kust leida enam rõõmu?

Inimestega suheldes jääb mulje, et kõik läheb aina halvemaks. Kes jagab midagi majandusest arvab, kogu see värk kipub kokku kukkuma – inflatsioon peatub siis, kui kõik on võrdselt vaesed. Kes jagab kultuurist, leiab et samamoodi jätkates kaob võimalus Eesti rahva eksistentsi jätkata. Kes jagab meditsiinist, kardab tervishoiusüsteemi, eriti vaimse tervise, allakäiku. Haridustöötajad küsivad: „Kuidas rahvas saab targaks, kui raha ei ole?“