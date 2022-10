VENE MEEDIA PÄEVIK | Ennäe, Kremli-TV pandi kinni ja Keskerakonna reiting langeski

Europarlamendi liige Yana Toom andis hämmastava seletuse Keskerakonna reitingu katastroofilisele langusele venekeelse elanikkonna seas. Toomi veendumuse kohaselt pole valdaval osal venekeelsest elanikkonnast aimugi, millised parteid moodustavad valitsuse, ning seetõttu pakuvad, et küllap on seal ka keskerakondlased. Sisuliselt võttis Toom avalikult omaks, et Keskerakonna juhid peavad oma venekeelseid valijaid täielikeks idiootideks.