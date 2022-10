Anu Tensing: Eesti seatööstus kärbub? Väga hea ja ärme ta agooniat pikenda

Kevadel kirjutasime MTÜ Loomusega avaliku kirja maaeluministeeriumile, kus juhtisime tähelepanu sellele, et seatööstus ei ole jätkusuutlik, seda ka seatööstuse endi sõnul. Veebruaris nõudsid Eesti seakasvatajad 6-12 miljonit eurot, et kuidagigi hakkama saada. Sellest suure osa ehk 4,5 miljonit nad ka said. Samas kartuli, maasika ja avamaaköögivilja kasvatus sai kokku 1,58 miljonit eurot.