„Palju õnne, härra president!“ Krimmis tõotab tulla kuum sügis

Venemaa on pärast sillal toimunud plahvatust ebaloomulikult äraootav. Ilmselt kalkuleeritakse seal pingsalt, kuidas rünnakule reageerida. Varem on Kremli käratseja Dmitri Medvedev ähvardanud tõsiste tagajärgedega ja vihjanud, et kui Ukraina kahjustab Kertši väina silda, siis pommitab Venemaa Kiievit. Laupäeval rünnatigi silda ja pole sugugi välistatud, et vastuse andmise üle peetakse praegu Kremli koridorides tuliseid vaidlusi. On ju panused tuumaähvardustega suureks aetud ja nüüd peab välja mõtlema, kuidas bluffi hoida. Kuni omavahel selles kokku lepitakse, toimub süüdlaste väljaselgitamiseks „uurimine“.