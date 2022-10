Kuid möödunud on 30 aastat ja aeg loeb. Selle jooksul toimub kohanemine ja teisiti mõistmine, see periood on väldanud kauem kui Eesti vabariigi esimene iseseisvus. Nõukogude Liidu visuaalsete jälgede taasiseseisvumise ajal lubamine ja alles nüüd eemaldamine ei ole võrreldav kohe pärast taasiseseisvumist viisnurkade maharaiumisega. Nagu aastakümneid joonud inimene ei saa surma kartmata päevapealt viina maha jätta, ei saa me maad umbropsu ajaloolisest materjalist vabastada.