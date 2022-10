Jaak Madison: kindlas kõneviisis antud lubadused osutusid lausvaleks. Lihtsalt piinlik, pr Kallas ja pr Sikkut

Elering on Paldiskisse tulema pidanud LNG terminali ehitustöid alustanud, kuid täna selgus, et terminal tuleb hoopiski Soome

Me elame julgeolekuolukorras, mis on segunenud tänu hüperinflatsioonile kohe lõhkeva majanduskriisiga ning praeguses olukorras on kõige olulisem tagada varustuskindlus. Varustuskindlus saab olla aga paraku kõige kindlam juhul, kui LNG paikneb füüsiliselt Eestis. Miks? Sest alati võib ühendus Eesti ja Soome vahel õhku lennata ning sellisel juhul võivad soomlased ka tungivalt tahta saata meile vedeldatud gaasi, kuid pole paraku liini, mille kaudu seda teha...