Lombist läbi kuiva jalaga

Kummisaapaid on eri värvi ja erineva tegumoega. 1856. aastal asutatud firma Hunter kummikud on tuntud ka kui Briti kuningakoja ja teiste Inglise kuulsuste lemmikud. Kuninganna Elizabeth II andis neile 1986. aastal suisa kuningliku auraha. Firma peakontor asub Šotimaal. Ühendkuningriigis sajab tihti vihma, nii et Hunteri jalatseid (ja nende austajaid) tasub usaldada.