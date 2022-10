VASTULAUSE | Kalle Muuli: universaalteenust poleks saanud lihtsamalt selgitadagi. Süüdistused on alusetud

Millistele faktidele sellised väited tuginevad, jääb artiklist selgusetuks. Universaalteenuse hinna arvutusmudel on tõesti keeruline, kuid erinevalt Aive Hiiepuu väidetust pole konkurentsiamet seda kordagi avaldanud. Aga põhjuseks pole mitte keerukus, vaid see, et hinnaarvutuse algandmed on riigiettevõtte Eesti Energia ärisaladus. Konkurentsiamet avaldas universaalteenuse hinna kohta 30. septembril oma pressiteates ainult ühe numbri, universaalteenuse hinna – 154 eurot megavatt-tunni kohta. Oligi kõik. Ei mingit arvutuskäiku.