REISIKIRI | Seljakotirändurina Marokos. Ühes linnas olen nähtamatu, teises aga kõndiv rahakott

Sellistes kohtades on turistid kohalikele igapäevaelus päästerõngas. Ööbisin ühes taskukohases hotellis, kus rääkisin pikemalt juttu sealse valvelauatöötaja Ahmediga. Ta kirjeldas, et Marokos on palgad nadid ja hinnad aina kerkivad. Näiteks McDonald’si töötaja saab meie rahas kätte 200 eurot kuus. Hommikusel ajal võib linnatänavatel näha kojamehi, kes kasutavad sõiduvahendina eesleid, nende sissetulek olevat 150 euro kanti. Paremini elavad politseinikud, kes teenivad 400–500 eurot kuus ja kellele riik annab korterigi.