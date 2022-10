Tema sõnul on nende üksuse vabatahtlikest võitlejatest vormitud seitsme kuuga profid, keda kasutatakse rindel kõige tulisemates kohtades. „Meie üksus formeeriti märtsi algul, kaks nädalat pärast sõja algust. See koosneb täielikult vabatahtlikest. NATO kvalifikatsiooni järgi oleme assault unit (rünnakuüksus – toim). Oleme need, kes liiguvad kõige ees. Meist sai alguse Harkivi oblasti 6. septembri vasturünnak. Kui meie rünnak oleks läbi kukkunud, oleks kogu Harkivi vastupealetung ebaõnnestunud. Ründasime Balaklija all Kaliningradist toodud 336. merejalaväebrigaadi. Sõdime kõige tulisemates punktides, näiteks praegu lööme tagasi wagnerlaste rünnakuid Bahmuti lõigus,“ räägib Berezovets.