NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: punajoonistel on väärtust ehk samapalju kui sodil peldikuseinal

Kindlasti tõmbusid paljud käed rusikasse, kui nähti, kuidas keskkonda lagastatakse. Aga kuna tollal polnud võimalik neid objekte teisaldada, ilma et teisaldaja oleks selle eest vangi pandud, juhtus aastatega nii, nagu juhtub ka metsa all vedeleva prahihunnikuga: sellega justkui harjuti.

Loodus tungib peale, rämpsu vahel hakkavad kasvama mingid taimed, kevadel õitsevad ehk isegi võililled. Lapsed turnivad kola otsas ja aastaid hiljem meenutavad oma tollast mänguväljakut mõningase nostalgiaga.

Jah, loomulikult on tegemist prügikoormaga, aga sellega on ju seotud nii palju lõbusaid mälestusi! Kas tasubki enam seda torkima hakata? Las laiutab keset metsa edasi!

Kahtlemata on tõsi seegi, et igast prügihunnikust võib leida midagi säärast, mida hea tahtmise korral saab kohalikus koduloomuuseumis eksponeerida. Midagi, mis iseloomustab möödunud aegu ja on seega omal kombel väärtuslik. Jah, miks mitte, aga sel juhul asugu see ese tõepoolest muuseumis!

Muidu võiks ju öelda, et lillepeenrasse heidetud tühi õllepudel on samuti mälestusmärk mehele, kes seda õlut kunagi jõi. Mida kauem see pudel seal vedeleb, seda väärtuslikumaks muutub. Lõpuks kaob too õllesort tootmisest ja siis ei tohi seda pudelit enam mingil juhul peenrast ära võtta, sest nüüdsest on tegemist vaata et muinsuskaitsealuse haruldase objektiga.

Võib väita, et ka metsa reostav hunnik on ajalooline mälestusmärk, mille ülesanne on meenutada kunagist karmi aega, kui leidus nii halbu ja lohakaid inimesi, kes ei viitsinud oma prahti prügimäele viia, vaid valasid selle keset looduskauneid paiku tuimalt maha.

See oleks siis justkui hoiatav eeskuju: ärge ise kunagi niimoodi tehke, see on kole! Ehkki kohe tekib küsimus: kas siis meie peame olema ka sama lohakad ja hoolimatud kui need omaaegsed inimesed? Nemad ei suutnud puhtust hoida, aga kes keelab meid?

Muidugi on punamonumentide seas erandeid, mis silma ei riiva, näiteks Maarjamäe memoriaal mõjub lihtsalt ulmelise maamärgina.