JUHTKIRI | Valitsus, LNG-kai ei tohi tühjaks jääda

Gaasitarbimine elaniku kohta oli Eestis juba enne sõda üks Euroopa väiksemaid ja nüüd on veel väiksem, sest hinnanguliselt on meil gaasinõudlus vähenenud ligikaudu 40%. See on kaugelt rohkem kui 15%, mille võrra Euroopa Komisjon soovitas liikmesriikidel talvel säästa. Ent see tuleva talve üle elamist lihtsustav asjaolu ei lohuta eriti ega vabanda ka välja Eesti valitsuste aastatepikkust segast ja sihitut gaasipoliitikat, millesse äsja andis oma silmatorkava panuse majandusminister Riina Sikkut.