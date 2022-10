Meestele relvi ulatades ei saa Lukašenka kindel olla, et neid tema enda vastu ei suunata

Ent kui aastatuhande vahetusel unistas Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenka Venemaa ja Valgevene tulevase liitriigi presidendi ametist, siis praegu võitleb Valgevene selle eest, et mitte saada pelgalt veel üheks oblastiks Venemaa koosseisus. Lukašenka võimuplaanid ajas segamini ja kõike muutis päev, kui Moskvas sai vanakese Boriss Jeltsini asemel võimule Vladimir Putin. Sellest ajast mängivad riigijuhid omavahel juba aastaid üht mängu: Valgevene samm-sammult „allaneelamine“ käib kokku Putini Vene Maailma visiooniga, ent Lukašenka puikleb vastu. Kõigile on selge, et veelgi rohkem ja sügavamalt Venemaaga lõimumine ei tähenda tegelikult muud kui Valgevene niigi hapra suveräänsuse kadumist.