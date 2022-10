KULTUURIBIIT | Alernatiivmuusika artisti Kitty Florentine'i playlist

Kitty muusikavalikut saab kuulata siit. Just playlisti viis lugu inspireerisid teda plaadi loomisel.

Hiatus Kaiyote - Red Room

Seda lugu kuulasin ma peaaegu „katki“ siis, kui ta 2021. aastal välja tuli. Hiatus Kaiyote ja Nai Palm on ühed suured suured lemmikud. Emotsioon, pehmus, rabedus - kõik on omal kohal balansis siin loos. Ma väga austan seda, kui muusikud pööravad erilist tähelepanu heliruumile, mida nad loovad. Lugu produtseerides ja kirjutades on võimalik luua teadlikult oma maailm.

Kelela - Frontline

Midagi selle loo meloodias ja pehmuses haakus minuga kohe peale esimest kuulamiskorda, eriti kui 1:22 minutil bass sisse tuleb ja täielikult lugu laiendab ja avab. Ka minu üks põhilisi kriteeriumeid lugude loomisel on suur, paks ja lai bass, mis annaks loole põhjaliku vundamendi.

Sophie - Is It Cold In The Water? (Flume & Eprom remix)

Tekstuurid. Tekstuurid. Tekstuurid. Nende tekstuurikäsitlus lugude produtseerimisel on mingilt teiselt planeedilt pärit. See lugu tekitab mulle väga palju visuaale silme ette, need helitekstuurid on käega katsutavad ja keelega tuntavad kui kuulan neid. (Ma kirjutasin sõna „tekstuur“ viis korda selle lühikese lõigu jooksul, vau).

Eartheater - Supersoaker

Eartheater'i lugude puhul paelub kontrast hästi õhulise kõrge ruumi ja väga kopsaka bassi vahel (mõtlesin kirjutada „bouncy“, aga tahtsin anda oma parima, et eesti keeles ikka kirjutada ja siis Google Translate ütles, et selle tõlge on „kopsakas“...).

Ella Fitzgerald - Misty

Ella Fitzgerald on olnud mu suureks mõjutajaks juba alates lapsepõlvest. Olin alates kaheksandast eluaastast solist Horre Zeigeri Big Band’is, kokku peaaegu kümme aastat. Tänu Horrele oli mul väga noorelt juba terve riiulitäis džässi ja svingi plaate, mida kuulasin. „Misty“ puhul on selle lihtsus ja puhtus pisara silma toonud mulle juba noorest peale, see lugu on olnud ka üks varasemaid albumiprotsessi osalisi.