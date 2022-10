Riina Sikkut LNG saagast: meie huve kaitseb rohkem laev Soomes kui valimiste-eelne poliitteater

Mina olen majandus- ja taristuminister 18. juulist 2022. Juba nädal pärast ametis alustamist kohtusin oma Soome kolleegi, majandusminister Mika Lintiläga, et läbirääkimised LNG ujuvterminali teemal eelmiselt valitsuselt üle võtta. Kinnitasin, et oleme valmis soomlaste laeva ise sel talvel vastu võtma, sest meie kai saab kindlalt valmis. Lisaks on meil paremad navigatsiooniolud ja mittejäätuv sadam. Selleks ajaks oli aga neilgi oma ehitustempo kohta selgust rohkem.