Kallas ja Reinsalu surusid siseministrile põgenike küsimuses ainuvastutust, minister keeldus

Küll oli ta kabinetis eile ja siis puhkes Ukraina põgenike küsimuses kirglik diskussioon. Väideti, et eelmine valitsus tegi otsuse lasta riiki ainult biomeetrilise passiga ukrainlasi, ja peaminister Kaja Kallas küsis, miks siseministeerium seda otsust täitnud pole. „Aga selle otsusega on nii, et nad ei pannud seda selgelt kirja,“ tõdes Läänemets.