Siim Kallase „Mina“. Eesti poliitika suurkuju elulugu Eesti Päevalehes

Siim Kallase karjäär on edulugu, mis algab nõukogude aja kokkuvarisemise esimestest hingetõmmetest ja on liikunud ühe joonega välja tänasesse päeva, mil ta on riigikogu saadik. Sinna vahele mahub pikk nimekiri väljakutseid, keerulisi ameteid ja kindlasti ka skandaale – hoiukassade Eesti peavalitsuse juhataja, Rahva Hääle peatoimetaja asetäitja, ametiühingute keskliidu esimees, Eesti Panga president, välisminister, riigikogu liige, rahandusminister, peaminister, Euroopa Komisjoni asepresident, Viimsi vallavanem, uuesti riigikogu saadik.