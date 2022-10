Kas siseminister valetas? Välisminister: sõjapõgenike tõkestamisest valitsuses eile juttu polnud

Läänemetsa ennast sellel, nädal tagasi toimunud kabineti istungil ei viibinud, ta oli siis Soomes siseministrite kohtumisel. Küll oli ta kohal eile ning kinnitas teravat diskussiooni põgenike teemal. „Peaminister ja välisminister ei saa siseministrile ilma sisulise avaliku debatita sellist kohustust kaela veeretada, põigeldes ise kõrvale vastutusest kui tegelik eesmärk on Ukraina põgenikke vähem riiki lasta. Ma möönan probleeme, aga see on poliitilise arutelu koht, saame erakonna esimeestega kokku ja arutame,“ ütles Läänemets, tunnistades, et arutelu oli päris tuline.