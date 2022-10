Kes peab ostma kodukontorisse tooli, et töötaja selg valutama ei hakkaks? Riik tahab anda suurema vastutuse tööandjale

Aina rohkem inimesi naudib kodukontorit ja sellega kaasas käivat paindlikkuse luksust, ent kehtiv seadus ei ole uuele reaalsusele järele jõudnud. Eestis kehtiv tööõigus on ajale jalgu jäänud ega arvesta selle eripäradega ning paljud asjad on jäänud tööandja ja töötaja vaheliste kokkulepete küsimuseks. Kuid erikokkulepete tegemine võib muutuda keeruliseks nii tööandjale kui ka töötajale, kuivõrd kaugtöölembelisi inimesi on aina rohkem. Kui kümme aastat tagasi kasutas Eestis kaugtöövõimalust kõigest 7,3% töötajaid, siis möödunud aastal juba 28% ehk 181 600 inimest.