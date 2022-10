POLIITKOLUMNIST | Irja Lutsar: ärgem tõrjugem! EMO-dest saagu abi ka need, kelle häda pole erakorraline

Kadunud professor Raul Kiivet on öelnud, et haigete arstidest eemale tõrjumine pole tulemuslik tegevus. Vaatamata sellele, et korduvalt on nii EMO-de arstid kui ka perearstid sõna võtnud teemal, et ärge tulge EMO-sse kui tegu pole erakorralise probleemiga, on EMO-de koormus haiguste kõrgperioodil endiselt suur ning mitte kõik ei vaja erakorralist abi. Inimestel on uskumus, et EMO ikka aitab. Elanikkonna õpetamine, et mitte EMOsse pöörduda, pole aastaid tulemusi andnud.