SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Belgorodi masstulistamise põhjustas moslemite alandamine. See juhtum ei jää viimaseks

Praeguste teadmiste kohaselt ei osutunud see venelastele siiski eriti edukaks. See on aga ainult pool häda, sest USA luure andmetel andvat Iraan Venemaale lisaks droone Arash-2, mis on juba oluliselt kaasaegsemad tapjamasinad, eriti alarmeeriv on info ballistiliste rakettide Fateh-110 ja Zolfaghar kohta. Kui Venemaa saab neid rakette sadades eksemplarides, on tegemist tõsise ohuga.