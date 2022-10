ARVUSTUS | „Lennarti“ lavastuses esitatakse ka ebamugavaid küsimusi, aga omade kohta pigem mitte

Kuidas kirjutada ja rääkida väga mõjukast inimesest nii, et kõik oleksid rahul? Kas valida traditsiooniline hällist-kord-karjamaal-jooksin-hauani-lähenemine või kirjeldada üksnes mingit sündmust? Ühest õiget vastust ei ole, sest kõik oleneb kindlast juhtumist. Näiteks võib väga õnnestunud traditsioonilise eluloona mainida Walter Isaacsoni raamatut Albert Einsteinist, aga edu on saatnud ka piiratud elusündmusega seotud lähenemised, nagu „Kuninga kõne“ või teisest äärmusest Oliver Hirschbiegeli „Allakäik“ Hitleri viimastest päevadest. „Lennart. Pöördtooliaastad“ on mõnes mõttes „Allakäigu“ vastand, see peab näitama meile verinoore Eesti vabariigi teise tulemise otsustavaid aastaid läbi Lennart Meri esimese ametiaja.