PEAMINISTRIUURING | Tantsusaadegi ei päästa. Martin Helme toetus hüppas Jüri Ratase omaga samale positsioonile

Teisel kohal on nüüd Ratas ja EKRE esimees Martin Helme 17%-ga. See tähendab, et kui Ratas kaotas taas kaks protsendipunkti toetust, siis Helme menukus suurenes ühe kuu jooksul 12%-st 17%-ni.

Küsitlust korraldava Turu-uuringute AS-i juht sotsioloog Tõnis Stamberg märkis, et seekordsetes tulemustes väärib kõige rohkem tähelepanu Martin Helme toetus. „See on sama tulemus, mis Jüri Ratasel, kes on viimase viie kuu jooksul vaikselt oma toetust kaotanud,“ sõnas ta.

Endiselt on populaarseim kandidaat Kaja Kallas, teda kui peaministrit toetas 29% vastanuid.

Stamberg lisas, et sama muutuse määr iseloomustab nii EKRE toetust, mis on praeguseks kasvanud juba 28%-ni, kui ka Keskerakonna oma, mis on praegu kõigest 12%, olles samal joonel Eesti 200 omaga. „Jätkuvalt on populaarseim kandidaat Kaja Kallas, kelle tööd peaministrina toetab 29% vastajatest,“ kinnitas ta.

Stamberg põhjendas EKRE reitingu tõusu välimiste-eelse perioodiga. „Kindel on see, et valimiste-eelne sõnumite otsimine on alanud ja EKRE on siinkohal neile omaste tugevate ja reljeefsete seisukohavõttudega eri meediakanalites otsa lahti teinud, samal ajal kui valitsuserakondade esimehed peavad koalitsioonis kokku lepitu ja kriiside keerises lahendusi leides valitsusvastutust kandma,“ selgitas ta.

Helmet toetavad naised

Huvitaval kombel on Helme toetus suurenenud rohkem naiste seas. Kui septembris toetas teda kui peaministrikandidaati 16% mehi ja 8% naisi, siis oktoobriks olid need tulemused kosunud vastavalt 21% ja 14%-ni. Seega oli naiste toetuses näha suuremat hüpet, ilmselt on selles oma roll olnud ka elu kallinemisel ja suurtel elektriarvetel.

Jüri Ratas on kõige populaarsem ainult mitte-eestlaste seas.

Jüri Ratas on kaotanud kindla toetuse eakate, vähemalt 75-aastaste hulgas. Nüüd eelistavad nad peaministri ametis eeskätt Kallast. Jüri Ratas on kõige populaarsem ainult mitte-eestlaste seas. Ratase toetus jätkas oktoobris seega tänavu veebruaris alanud vähenemiskursil.