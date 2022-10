PÄEVA TEEMA | Kalle Laanet: kaitsekulud kasvavad järgmisel aastal eelmisega võrreldes 42,5 protsenti

Riho Terrase tänast kirjutist lugedes paistab, et ta on viibinud pikalt Brüsselis ega ole seetõttu ilmselt päris täpselt informeeritud Eestis toimuvat ega sellest, milliseid otsuseid oleme hiljuti teinud Eesti kaitsevõime tugevdamiseks (EPL „Päeva teema“ 17.10). Samas tuleb temaga nõustuda selles, et pelgalt protsent riigieelarvest ei anna julgeolekut, vaid iga efektiivselt investeeritud euro nii inimestesse kui võimetesse tagab meile suurema kaitsevõime.