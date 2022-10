Koroona tõstab pead. Hooldekodudes on haiguskolded, haiglad täituvad ja suremus suureneb

„Et haigemajas on üle 200 patsiendi – see räägib enda eest,“ kommenteeris olukorda perearst Le Vellikivi. Ta ütles, et perearstid näevad üha rohkem raskemat põdemist ja erinevalt eelmisest paarist aastast kimbutavad inimesi ka igasugused muud haigused, mis suure isolatsiooni ajal nii lihtsasti ei levinud. Nüüd tuleb n-ö batsilli- ja viirusekümblus tagantjärele teha, nentis Vallikivi. Ta lisas, et eri haigustekitajatega kokkupuutumine hoiab immuunsüsteemi töös. Nüüd aga ei ole inimeste immuunsüsteem enam nii treenitud ja sestap põetakse ka muid haigusi tavapärasest raskemini.