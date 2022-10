SÕJARAPORT | Igor Taro: Iraani droonid tõid esile tõsise ja ootamatu murekoha ukrainlastele

Ju siis oli tema enda eksimus, mis ühe elumaja terve trepikoja ära hävitas. Hukkunuid on kuuldavasti rohkem kui Kiievi droonirünnakus. See pole esimene samalaadne intsident Vene armees. Lennukeid sajab seal üsna regulaarselt alla ja ühe seletusena võib pakkuda pilootide madalat professionaalsust. Vene pilootide lennutunnid olevat võrreldes lääne omadega olematud. Põhjuseks rahapuudus. Kusjuures, nii oli enne veebruarikuise kallaletungi algust. Lennutundide raha on kuskil Vahemere ääres ära kulutatud ning kannatavad enamasti vene kodanikud.