Uus rahandusminister: olen selleks terve elu valmistunud. Ma ei pidanud kaaluma kauem, kui sekund

„Ma ei kaalunud rohkem, kui ühe sekundi võib-olla,“ ütles homme hommikul Kadriorgu presidendi õnnistust saama minev kihnlane. „See on küsimus, mida küsitakse kõigilt riigikokku kandideerivatelt poliitikutelt – kas te soovite saada minisriks. Loomulik vastus on: jah. Pead olema selle enda jaoks läbi mõelnud, et kui pakutakse sobivat portfelli, milleks oled terve elu valmistunud, siis tuleb see vastu võtta.“

Keit Pentus-Rosimannus teatas ametist tagasiastumisest ja poliitikast lahkumisest ühismeedias. „Head sõbrad, tõmban täna joone alla ühele 19 aastasele etapile oma elus. Lõpetan väga pingelisi, aga ka väga huvitavaid aegu ja suuri otsuseid sisaldanud tegevuse Eesti poliitikas,“ kirjutas Pentus-Rosimannus sotsiaalmeedias.

„Minu töö selles valitsuses on tehtud ja ma astun rahandusministri ametist tagasi, et anda teed järgmistel valimistel kandideerijatele ning keskenduda ise Euroopa Kontrollikoja liikme tööga seotud ettevalmistusele,“ jätkas ta.

Reformierakonna fraktsioonis on mitmeid inimesi, kes rahandusministri kohta väärivad ja kes seda ametit ka varasemalt pidanud on. Jürgen Ligi, Aivar Sõerd, Maris Lauri. Ent peaminister Kaja Kallase valik langes Akkermannile. „Ehk valis Kaja Annely seetõttu, et ta on naine. Kindlasti on Annely ka Kaja meeskonna liige. Aga tõsi, Annely on end positiivsest küljest näidanud ja enne valimisi on ta üsna hea valik,“ viitas üks fraktsiooni liige päeval.