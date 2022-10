PÄEVA TEEMA | Ruth Kalda: vaktsiinikahjudega inimesi on. Kuid kõrvaltoimed on võrreldes covidi-surmadega haruharvad

Eesti on Euroopa Liidus olnud üks madalamate vaktsineerimisnäitajatega maa ja selle järgi võiks öelda, et „agarust“ jäi võrreldes teistega pigem väheks. Mis puutub survesse vaktsineerida, siis kuni Omicroni tüve saabumiseni oli siiski selge, et vaktsineerimine vähendab ka riski nakatuda ning haigestuda. Ehkki Pfizer oma kliinilistes katsetes ei uurinud vaktsiini mõju nakatumise vähendamisele, on seda hiljem uurinud paljud teised- korralike teadusuuringuid on mitmeid.