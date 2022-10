ARVUSTUS | Noorte näitlejate „Tiit Pagu“ on austusavaldus märkimisväärsele kirjandusteosele ja autorile

Salme kultuurikeskuse suurele lavale jõudis üllatuslikult Tallinna Linnateatri ja lavakunstikooli XXXI lennu koostöös Jaan Krossi värssromaanil põhinev lavastus „Tiit Pagu“. Lavastaja ja üks lennu juhendajaid Jaak Prints ütles kultuurisaates „OP“ (6.10), et Krossi teose esmakordsel lugemisel avanes tekst talle elaval viisil, mis võiks kanduda lavavormi. Samamoodi tundsin ka mina „Tiit Pagu“ lugedes, kui see 2020. aastal ilmus, ent pidasin seda keeruliseks ülesandeks nii värsi draamakeelde seadmise kui ka lahtise lõpu tõttu. Kuna ma ei uskunud, et keegi võiks lähitulevikus seda materjali lavastada, oli mu üllatus selle võrra suurem, kui kolmanda kursuse esimene diplomilavastus välja kuulutati.