EKRE muljetavaldav esiletõus erutab nii tema toetajaid kui ka vastalisi. Mis on edu põhjus? Eesti ääremaastumine, ütleb politoloog Rainer Kattel (PM, 17.10), kelle arvates EKRE kõnetab eeskätt ääremaade vaeseid inimesi.

Mulle siiski näib, et ääremaa kui EKRE piirkondliku doonori potentsiaal hakkab ammenduma. Metafoorsemas toonis võiks ehk hoopis väita, et ääremaad on jõudnud südalinnadesse. Mitte ainult Eestis.