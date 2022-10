Kuldnõela võitja Diana Arno julgustab kandma litreid ja värve

Oleme harjunud nägema Diana Arno loomingut ajatus, klassikalises ja mahedas koloriidis. Tallinn Fashion Weeki avapäeval esitletud kollektsioon aga pulbitses värvidest ja sädelusest. Üle kümne aasta nii Eesti kui ka välismaa moevaldkonnas tegutsenud Diana Arno põhjendas muudatust sellega, et aeg on kõigi jaoks olnud keeruline ning oma rõivastega soovib ta anda inimestele vitamiinikokteilitäie erksust ja helgust.

Teadupärast esitletakse sügiseti kevadmoodi ja vastupidi. Seda selleks, et ostjatel ja moehuvilistel oleks pool aastat ette teada, mis parasjagu populaarsust kogub. Tallinn Fashion Weekil nähtu tõestas, et moes on värvid.