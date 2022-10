FOTOD | Keskturul avatud näitus räägib seksismist ja ärakasutamisest praeguses rändekriisis

Näituse kuraatori ja Eesti Pagulasabi tugiteenuste juhi Anu Viltropi sõnul pakub näitus mõtteainet selle üle, kuidas me pagulasi näeme. „Pahatihti kiputakse ühiskonnas unustama asjaolu, et pagulased on täiesti tavalised inimesed, kes on sattunud lihtsalt äärmiselt erakordsetesse oludesse. Samuti on oluline, et inimesed saaksid aru, et abipakkumisel ei tohi kunagi olla teist tagamõtet ning inimeste ärakasutamist.“

Iga näituse eksponaadil on oma tähendus, mis toob välja probleemi olemuse. Näiteks skulptuur „Rinnad ostukärus“ sümboliseerib ostukataloogi mentaliteeti ning seksuaalse ärakasutamise tagamõtet abipakkumises. Paraku on Eesti Pagulasabi saanud omajagu päringuid, kus küsitakse rinnakaid noori naisi, keda „abistada“ soovitakse. Heliteos ‘‘Kõnekeskus’, mis on tehtud koostöös Eesti Draamateatriga, annab läbi taaslavastatud kõnede ülevaate telefonikõnedest, millega Pagulasabi töötajad kokku on puutunud.

Eesti Pagulasabi saanud omajagu päringuid, kus küsitakse rinnakaid noori naisi, keda „abistada“ soovitakse.

Keskturu turundusjuhi Claudia Grossi sõnul avatakse näitus klassikalise näitusesaali asemel Keskturul sellepärast, et jõuda võimalikult paljude erinevate inimesteni. „Astri Grupile kuuluvates kaubanduskeskustes ja turgudel käib iga päev tuhandeid inimesi, kes näitusesaali võibolla ei jõuaks. Meile on tähtis, et saame oluliste sotsiaalsete teemade puhul aidata kaasa inimeste teadlikkuse tõstmisel. Nii oleme kokku leppinud, et Keskturult liigub näitus edasi teistesse Astri Grupile kuuluvatesse kaubanduskeskustesse ja turgudele.“

Näituse idee ja eksponaatide autorid on Anu Viltop, Jarõna Ilo, Anrike Piel, Anastassia Lychenko, Valdek Laur ning Eesti Kunstiakadeemia ehte ja sepise osakond. Näituse valmimist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

Näitus jääb Keskturul avatuks kuni 18. novembrini.