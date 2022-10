PÄEVA TEEMA | Tõnis Mölder: minister Sikkut on tekitanud Eestile laiaulatuslikku kahju

Copyright (c) 2016 Wojciech Wrzesien/Shutterstock. No use without permission.

Riina Sikkut Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast teadis juba suvel majandus- ja taristuministri portfelli vastu võttes, et tegemist on keerulise ametikohaga, kus probleeme, mida tuleb kiirelt lahendama hakata, on küllaga. Ta oli kursis, et Kaja Kallase pooleteistkuune ainuvalitsemine on teinud Eestile nii palju kahju, et selle lahendamiseks ei ole häid valikuid. Ta teadis, et ka ebaõnnestumiste korral tuleb võtta poliitiline vastutus! Täna on see päev käes!