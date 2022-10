Martin Triipan: ainult keelamisega jääb rohepööre üldse tegemata

Rohepöörde üheks ülesandeks on võidelda kliimamuutustega ja selle kaugemaks eesmärgiks on säilitada ja taastada kestlik elukeskkond ja looduse elurikkus. Selle aasta kevadest tuli Brüsselist Euroopa Liidu algatus REPowerEU, mis on vastus Venemaa agressioonist Ukrainas põhjustatud energiaturgude raputusele. Plaan näeb ette kiiret vabanemist Venemaalt pärinevatest fossiilkütustest ja kliimakriisile reageerimist. Üheks meetmeks on taastuvenergia lahenduste ennaktempos rajamine. Kuidas on aga lood uue elektritootmise rajamisega? Kas jälle keelata või seekord hoopis lubada?