Kersti Heinloo: pigem suurejooneline läbikukkumine kui leige laval tiksumine

16 aasta eest oli Kersti Heinloo (46) ühest oma rollist sedavõrd haaratud, et talle mõeldud kirjad tuli adresseerida tema nimitegelasele Hilde Wangelile. Meiliaadress nüüd küll enam ei toimi, aga Hilde ise on tagasi. Hilde Wangel on karismaatiline naispeategelane Henrik Ibseni draamas „Ehitusmeister Solness“ ja Kersti Heinloo parimas loomeeas Eesti Draamateatri näitlejanna. Mõlemad esitavad ebamugavaid küsimusi, suhtuvad endasse ja ellu nõudlikult ega salli seisvat vett.