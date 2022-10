KÖÖGI KOMANDO | Värisege, kohvikud, sööklate aeg on käes!

Mida pinevamaks muutub seis rahakotis – ja aina pinevamaks see ju muutub –, seda sagedamini meenub ka moekas kohvikus lõunatama harjunud kontoriinimestele, et on olemas sellised asjad nagu sööklad. Söökla – kui mõni lugeja elu jooksul veel sinna sattunud pole – tähendab erilise õdususfaktorita lihtsaid ruume, kodust ja enamasti pikka menüüd ning kiiret serveerimist. Jah, latetassi taga jalga kõlgutades sööklas juba juttu ei puhu, aga kõhu saab kärmelt täis, et jälle töölaua taha jõuda. Kuigi kontorilaua taga enamik Valdeku söögisaali kliente ilmselt ei istugi. See söökla asub Männikul ladude ja ettevõtete kvartalis ning tundub, et enamjaolt käivad einelas samas piirkonnas tegutsevad või sealt mööda sõitvad (töö)mehed. Just nimelt mehed, sest naiskliente paistab ühe äripäeva lõuna ajal olevat mõni üksik.