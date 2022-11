Salapärane kirjanik, kes roomab mööda metsi ja kraave

2017. aasta Loomingus ilmunud ja jooksu pealt Tuglase preemia noppinud novell „Auk“ trükiti ära 2018. aasta „Eesti novelli“ kogumikus, mis tahtsi või tahtmata kudus autori ümber hõljuva salapärasuse loori suisa läbipaistmatuks. „Võib-olla on pseudonüümi taha peituv isik mõne teise nime all kirjutanud juba terve virna teoseid?“ küsitakse autori tutvustuses. Ja vastatakse: „Pole aimugi.“ Kolme aasta pärast sai Lilli Luuk teise Tuglase preemia novelli „Kolhoosi miss“ eest. Kuigi autor käis preemiad vastu võtmas, ei teadnud laiem avalikkus prestiižse tunnustuse pälvinud kirjaniku isikust mitte midagi. Isegi mitte seda, kas ta on päriselt olemas.