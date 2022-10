Mis on ühist Itaalia fašistlikul valitsejal Benito Mussolinil, nõukogude diktaatoril Leninil ja kivipallur Jürtol Kreisiraadiost? Need nimed tulevad pähe inimestele, kes on näinud täna Tallinnas Estonia teatri juures avatavat Konstantin Pätsi kuju.