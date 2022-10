Võimuparteid tahavad kakelda, aga eelarve vastuvõtmiseni tuleb lipsud ees hoida

Eelmisel kolmapäeval üritas riigikogu majandus- ja taristuminister Riina Sikkutit (SDE) umbusaldada. Selles pole midagi eriskummalist, opositsioon avaldab aeg-ajalt ikka umbusaldust. Tembeldada Sikkut ainuisikuliselt süüdlaseks selles, et LNG-laeva Eestisse ei toodud, oli küll küsitav, ent selline on poliitika. Huvitav on hoopis see, et Isamaa teatas koalitsioonipartneritele kõigest tunnike enne seda, kui Keskerakond umbusaldusavalduse riigikogus üle andis, et nemad hääletusel ei osale. Loe: umbusaldusele oma vastuhäält ei anna. Tavaliselt antakse säärastest otsustest varem teada.