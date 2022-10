KOLUMN | Janek Mäggi: Pätsi pea kõrvale saagu kiiremas korras ka Rüütli, Ilvese ja Kaljulaidi pea!

Päts Toompeale ei passinud, rahvakirjanik Tammsaare külje alla aga küll. Iga suurmees tahab, et temast jääks jälg, või noh, vähemalt pea jääks alles. Pätsil jäi. Ja veel sellisesse seltskonda. Tammsaare kartis inimesi, seepärast on hea, et Päts on temast piisavalt kaugel, et nad tülli ei läheks. Ühe aja mehed, aga Tammsaare suutis olla piisavalt konjunktuurne, et ka punavõimule meele järgi olla – mis siis, et surnuna. Sai samba ja pargi endale palju varem kui Päts. Päts istus vastu tahtmist hullumajas, Tammsaare sookuivendamise käsiraamat on aga vaevanud mitut põlvkonda noorsugu töörügamisest hulluks läinud Andresega. Ühed hullud mõlemad!