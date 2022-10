Deniss Presnetsov: 3000-eurone palk toob õpetajateks need, kel puuduvad tööks vajalikud oskused

Karta on, et vapustava teenistuse lootuses tulevad kooli inimesed, kellel ei ole üldse õpetamisoskusi ega kõrg- või eriharidust. Uus seadus lubab ju, et nüüd piisab vaid sellest, kui õpetaja valdab eesti keelt emakeelena. Aga millegipärast koolitatakse ju õpetajaskonda. Meie praegune valitsus ei suuda mõista koolide tegelikke probleeme.