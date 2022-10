Saksofonist ja helilooja Maria Faust on Eesti suursaadik maailmas. Kui praegu veel tuleb laia ilma muusikahuvilisele Eestist meelde kõigepealt Arvo Pärt, siis õige pea nimetatakse esimesena ehk hoopis Fausti. Võib-olla on see juba praegu nii, me ei ole ehk lihtsalt märganud.