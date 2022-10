JUHTKIRI | Valmis peab olema põgenike talvelaineks

Kõik me soovime, et Ukrainat saadaks sõjas edu, et sõjapõgenikud saaksid hakata koju pöörduma. Tegeliku väljavaate kohaselt paremal juhul põgenikke eriti juurde ei tule, aga siin juba viibivate põgenike märkimisväärset tagasipöördumist ei näe me vähemalt enne 2023. aasta kevadet-suve.