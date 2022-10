Jaapani tantsija Un Yamada improviseerib koos Eesti muusikutega

„“Taevas“ on puhas improvisatsioon. Mind inspireeris Poola luuletaja Wislawa Szymborska luuletus „ Taevas „ ja ma tahan seda tunnet muusikutega jagada. Taevas on alguspunkt, pole akent, raami, on vaid avatud ruum kui auk. Taevas on alati meie ümber ning Jaapanis tähendab ‘taevas’ ka tühjust. Ma tahan alustada oma improvisatsioonis tühjusest, enne kui me midagi tegema hakkame, heli ja liikumist looma, kuulame me vaikust ja üksteist. Maailmas, kus meid ümbritseb nii palju müra - reklaamid, televisioon, fotod, uudised - on väga raske kuulata, vaikust taluda. Ma tajun, et jaapanlased ja eestlased on sarnased ses osas, kuidas me vaikust hindame ja kuulamist väärtustame. Ootan väga koostööd Eesti artistidega,“ kirjeldab Un Yamada peagi sündivat improvisatsioonilavastust „Taevas“.