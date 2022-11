Tartan on ruuduline kangas, kus eri värvi lõngade põimimisel tekkinud ruudud moodustavad omakorda kindla vahemaa tagant korduva mustri. Rahvasuu ütleb sellise mustri kohta tihti ka Šoti ruut. Nimelt valmistatakse tartanist nii kilte (oluline on meeles pidada, et kilti ei nimetata seelikuks!) kui ka muid šoti rahvariideid.