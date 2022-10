Kohustuslikud parkimiskohad maksab kinni korteriostja - see on mõttetu kulu

Märkimisväärne osa rajatud parkimiskohtadest jääb tühjalt seisma ja see on täiendav (aga põhjendamatu) kulu arendajale. Lõpuks maksab selle kinni lõpptarbija ehk korteriostja. See omakorda tõstab korterite hinda ning halvendab elamispindade kättesaadavust.